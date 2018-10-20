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Польща побудує ще кілька
атомних електростанцій

Польща побудує ще кілька атомних електростанцій
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  #<123
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 06:03

  lapay написав:
  fokus написав:Вообще–то лидером по объемам атомной энергетики в мире являются США

Останній реактор був сданий в експлуатацію в 2016 році, початок його будівництва в 1973 році. Два будуються, два закинули через дорожнечу будівництва.

Это как-то отрицает лидерство США? Тоже хотите без премии остаться? :mrgreen:
Ребята–минстецевцы, вы конкретно перепутали! Статья не про Россию, статья про Польшу – самого беззаветного вассала США и взирця для Украины. Тут по всем правилам внутреннего распорядка полагается восхищаться и хвалить, а не хаять!
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 07:12

  zРадио написав:verano_porteno

Дополняю анализом по украинским АЭС.

Источники - операционная и финансовая отчетность Энергоатома (ссылки внизу).

За 9 мес 2018 ситуация следующая:
- объем производства = 61,052 млрд кВт/ч
- себестоимость производства (операционная, без стоимости капитала и амортизации) = 24,189 млрд грн
- себестоимость производства (общая) = 28,566 млрд грн.

Итого себестоимость производства кВт/ч электроэнергии:
- операционная = 24,189 / 61,052 = 0,396 грн, или 0,0144 доллара
- полная = 28,566 / 61,062 = 0,468, или 0,017 доллара.

Это если не "мировой рекорд" по дешевизне производсва среди всех типов электростанций, то где-то очень близко к нему.

К слову, население в Украине платит по среднему тарифу 1,42 грн. Рентабельность продаж превышает 300%. А доля АЭС в общем потреблении составляет 55% (годовое производство АЭС 82 млрд, общее потребление 150 млрд).

Ситуация похожа на таковую на рынке газа - государственная монополия в сговоре с регулятором диктует рынку завышенные цены, чтобы частные производители (украинские олигархи) не имели проблем с реализацией на внутреннем рынке и не несли расходов, связанных с поставкой за рубеж. Проще говоря - чтобы эффективно стригли своих...

http://www.energoatom.kiev.ua/files/fil ... v_2018.pdf
http://www.energoatom.kiev.ua/files/fil ... 09_2018_(1).pdf

Тут финансовый форум. А ты пишешь чушь. Траты на НИОКР ты учел? Траты на постройку? Траты на экологию? траты на захоронение? Траты на перевозку? Траты государства на то что работники АЭС подвергаются доп. болезням. Тут еще полно трат - которые ты не учел.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 07:23

Re: Польща побудує ще кілька атомних електростанцій

  BIGor написав:которые ты не учел.

Еще одно тыкало нарисовалось..
Все траты на ниокр и постройку станций при СССР еще при СССР же и окупились. Захоронение, экология, здравоохранение должны быть заложены в себестоимость сейчас. Заложены ли реально или нет – это уже вопрос к нынешним керманычам. Допускаю, что действительно не заложены – не того порядка задачи, чтобы власть этим озадачивалась. Но к атомной энергетике то от этого какие претензии?
И не надрывайтесь так. Статья про Польшу. В Украине никто ничего строить не собирается, не переживайте.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 08:28

  BIGor написав:Тут финансовый форум. А ты пишешь чушь. Траты на НИОКР ты учел? Траты на постройку? Траты на экологию? траты на захоронение? Траты на перевозку? Траты государства на то что работники АЭС подвергаются доп. болезням. Тут еще полно трат - которые ты не учел.


Палехче, экономист-энергетик. Стоимость полного топливного цикла (добыча, обогащение, ТВЭЛы, работа, выдержка, переработка, захоронение) колеблется в районе 1 цента за 1кВт*ч выработанной э/э. НИОКР "сидит" в постройке. Экология? Кстати, какая экология? Что конкретно загрязняет Запорожкая АЭС? Какими болезнями работники АЭС, какой процент работников, сколько этих работников на единицу выработки?
Вжарим томосом по автокефалии
summacut
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