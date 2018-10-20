Польща побудує ще кілька атомних електростанцій

Додано: П'ят 30 лис, 2018 07:23

Все траты на ниокр и постройку станций при СССР еще при СССР же и окупились. Захоронение, экология, здравоохранение должны быть заложены в себестоимость сейчас. Заложены ли реально или нет – это уже вопрос к нынешним керманычам. Допускаю, что действительно не заложены – не того порядка задачи, чтобы власть этим озадачивалась. Но к атомной энергетике то от этого какие претензии?

И не надрывайтесь так. Статья про Польшу. В Украине никто ничего строить не собирается, не переживайте.