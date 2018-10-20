RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Польща побудує ще кілька
атомних електростанцій

Польща побудує ще кілька атомних електростанцій
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:09

Re: средства и конец

  nik1 написав:Как только запретят использовать действующие АЭС, построенные в УССР, на том и закончиться атомная энергетика. И будем не экспортировать, а импортировать. Цена энергоносителей еще вырастет. Собственно к чему все идет понятно.

100%
Казалось, и что уголь будет в Украине всегда...
sal
 
Повідомлень: 3129
З нами з: 25.03.16
Подякував: 503 раз.
Подякували: 247 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:29

  nik1 написав:Средств в Украине не хватает на обслуживание. Как только запретят использовать действующие АЭС, построенные в УССР, на том и закончиться атомная энергетика. И будем не экспортировать, а импортировать. Цена энергоносителей еще вырастет. Собственно к чему все идет понятно.


Покупать будем на энергобирже ЕЕХ по схеме "Лейпциг+" :mrgreen: .
Стратегия развития ЕС не предусматривает развития какого-либо производства на "задворках Европы". Украине разрешается производить только украинцев, всё остальное она должна покупать в ЕС.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 755
З нами з: 13.03.15
Подякував: 127 раз.
Подякували: 142 раз.
 
Профіль
  #<1234
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 16 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Польща і США підписали другий контракт щодо СПГ
R2 » Чет 08 лис, 2018 12:53
3 113
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 лис, 2018 15:37
cisukr
Польща сподівається, що позиція Німеччини щодо санкцій...
R2 » Пон 05 лис, 2018 10:37
2 123
Переглянути останнє повідомлення
Пон 05 лис, 2018 13:44
p_a_l
За кілька хвилин: велика російська компанія різко... 1, 2
R2 » П'ят 19 жов, 2018 12:04
10 781
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 жов, 2018 06:24
fokus

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.