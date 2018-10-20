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Польща побудує ще кілька атомних електростанцій
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:09
nik1 написав:
Как только запретят использовать действующие АЭС, построенные в УССР, на том и закончиться атомная энергетика. И будем не экспортировать, а импортировать. Цена энергоносителей еще вырастет. Собственно к чему все идет понятно.
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Казалось, и что уголь будет в Украине всегда...
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:29
nik1 написав:
Средств в Украине не хватает на обслуживание. Как только запретят использовать действующие АЭС, построенные в УССР, на том и закончиться атомная энергетика. И будем не экспортировать, а импортировать. Цена энергоносителей еще вырастет. Собственно к чему все идет понятно.
Покупать будем на энергобирже ЕЕХ по схеме "Лейпциг+"
.
Стратегия развития ЕС не предусматривает развития какого-либо производства на "задворках Европы". Украине разрешается производить только украинцев, всё остальное она должна покупать в ЕС.
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