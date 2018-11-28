|
|
Мінрегіон пропонує проектувати "острівці безпеки" на...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:47
Пропонуємо до обговорення:
Міністерство регіонального розвитку пропонує запровадити європейську практику обов'язкового створення спеціальних технічних засобів для зниження швидкості руху на українських трасах при в'їзді в населені пункти.
Дивися повний текст Мінрегіон пропонує проектувати \"острівці безпеки\" на в'їздах в населені пункти
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85868
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Чет 29 лис, 2018 13:47
Хорошая картинка: только столб посреди дороги нам и поможет.
-
Gippo
-
-
- Повідомлень: 180
- З нами з: 20.05.09
- Подякував: 58 раз.
- Подякували: 24 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 24 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор