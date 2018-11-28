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Мінрегіон пропонує проектувати
"острівці безпеки" на...

Мінрегіон пропонує проектувати "острівці безпеки" на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 13:47

Мінрегіон пропонує проектувати "острівці безпеки" на...

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство регіонального розвитку пропонує запровадити європейську практику обов'язкового створення спеціальних технічних засобів для зниження швидкості руху на українських трасах при в'їзді в населені пункти.

Дивися повний текст Мінрегіон пропонує проектувати \"острівці безпеки\" на в'їздах в населені пункти.
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Хорошая картинка: только столб посреди дороги нам и поможет.
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