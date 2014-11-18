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Создаем кредитный союз.

Создаем кредитный союз.
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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 14:36

Создаем кредитный союз.

Всем привет. :P :wink: Приглашаем желающих присоединиться к создаваемому кредитному союзу. У нас есть четкое видение конкурентных преимуществ. 8) Мы не без основания считаем, что наш проект станет одним из самых успешных в Украине.
Подробнее можно прочитать тут :!:
http://digest.gas.financial/kreditnyj-sojuz/
Мы нашли уже 18 добровольцев. Осталось 32.

Задавайте вопросы. :?:
GASFinancial
 
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З нами з: 16.10.18
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