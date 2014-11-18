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Інвестиції в кредитні спілки, пошук партнерів для створення кредитної спілки. Купівля проблемних кредитів і депозитів. Усе, що не підпадає під вже існуючі теми. Зберегти та примножити.
Додано: Чет 29 лис, 2018 14:36
Создаем кредитный союз.
Всем привет. Приглашаем желающих присоединиться к создаваемому кредитному союзу. У нас есть четкое видение конкурентных преимуществ. Мы не без основания считаем, что наш проект станет одним из самых успешных в Украине.
Подробнее можно прочитать тут
Мы нашли уже 18 добровольцев. Осталось 32.
Задавайте вопросы.
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