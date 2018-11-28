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"Електроенергетичний безвіз":
Зубко розповів про...

"Електроенергетичний безвіз": Зубко розповів про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:00

"Електроенергетичний безвіз": Зубко розповів про...

Пропонуємо до обговорення:
Приєднання України до європейської енергосистеми дозволить створити в країні повноцінний лібералізований ринок електроенергії, так званий «електроенергетичний безвіз».

Дивися повний текст \"Електроенергетичний безвіз\": Зубко розповів про об'єднання енергосистем України і ЄС.
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:04

Лучше бы он предложил сделать общий рынок труда. А то у нас в результате получится как всегда: цены на ЭЭ европейские, а ЗП и пенсии наши
antey1969
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