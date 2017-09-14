RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НАЗК підрахувало, скільки
грошей змогло повернути...

НАЗК підрахувало, скільки грошей змогло повернути...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:27

НАЗК підрахувало, скільки грошей змогло повернути...

Пропонуємо до обговорення:
За всю практику діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції державі повернуто понад 1,5 млн грн.

Дивися повний текст НАЗК підрахувало, скільки грошей змогло повернути Україні за час своєї роботи.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85870
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 15:27

А где сумма затрат на них?
Molchyn
 
Повідомлень: 412
З нами з: 01.02.18
Подякував: 77 раз.
Подякували: 80 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Опалення в Києві подорожчає: скільки заплатимо
R2 » Сер 28 лис, 2018 10:28
5 436
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лис, 2018 23:36
EKO
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 417, 418, 419
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
4181 215257
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лис, 2018 22:31
vladvlas
Скільки власників паїв в Україні здають свою землю в...
R2 » Суб 24 лис, 2018 14:58
2 106
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лис, 2018 03:36
sg12644

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.