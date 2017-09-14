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НАЗК підрахувало, скільки грошей змогло повернути...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 лис, 2018 15:27
Пропонуємо до обговорення:
За всю практику діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції державі повернуто понад 1,5 млн грн.
Дивися повний текст НАЗК підрахувало, скільки грошей змогло повернути Україні за час своєї роботи
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:27
А где сумма затрат на них?
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