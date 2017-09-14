За всю практику діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції державі повернуто понад 1,5 млн грн.
Дивися повний текст НАЗК підрахувало, скільки грошей змогло повернути Україні за час своєї роботи.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 15:27
НАЗК підрахувало, скільки грошей змогло повернути...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НАЗК підрахувало, скільки грошей змогло повернути Україні за час своєї роботи.
Додано: Чет 29 лис, 2018 19:04
А потратили на их содержание в несколько раз больше. Можно даже не сомневаться...
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