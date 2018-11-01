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НБУ відкликав валютну ліцензію одного з банків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 лис, 2018 17:00
Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті регулятора.
Дивися повний текст НБУ відкликав валютну ліцензію одного з банків
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R2
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:00
Банкрот еще 4 года скирдовал валюту?
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Grisha1
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