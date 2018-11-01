Про це йдеться на сайті регулятора.
Дивися повний текст НБУ відкликав валютну ліцензію одного з банків.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 17:00
НБУ відкликав валютну ліцензію одного з банків
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ відкликав валютну ліцензію одного з банків.
Додано: Чет 29 лис, 2018 22:03
То, что эта погрязшая в безнадёжных долгах карманная банка Бахматюка ещё не ликвидирована, отдельная песня.
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