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НБУ відкликав валютну
ліцензію одного з банків

НБУ відкликав валютну ліцензію одного з банків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:00

НБУ відкликав валютну ліцензію одного з банків

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться на сайті регулятора.

Дивися повний текст НБУ відкликав валютну ліцензію одного з банків.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:00

Банкрот еще 4 года скирдовал валюту?
Grisha1
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:03

То, что эта погрязшая в безнадёжных долгах карманная банка Бахматюка ещё не ликвидирована, отдельная песня.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:23

А шо так можно было?
heavensfeel
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:27

Таки да подчищают хвосты перед сменой власти, тут на 4-1 год лазейку с лицензией закрыли, там ленинскую кузню продают..
ДС мне друг, но истина дороже
порошенко вор коррупционер
ребе Нок
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