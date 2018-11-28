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Меркель: "Північний потік-2"
не скасовує роль України як...

Меркель: "Північний потік-2" не скасовує роль України як...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:39

Меркель: "Північний потік-2" не скасовує роль України як...

Пропонуємо до обговорення:
Про це вона заявила на відкритті третього німецько-українського економічного форуму у Берліні 29 листопада.

Дивися повний текст Меркель: \"Північний потік-2\" не скасовує роль України як транзитера газу.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:39

Ох уж эта Меркель! “Північний потік-2” хочет, корабли для Порошенко не шлет. "Страны НАТО должны направить несколько судов в Азовское море, чтобы помочь Украине и гарантировать безопасность. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко". Коварная женщина... :mrgreen:
Molchyn
 
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