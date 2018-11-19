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Щодня 3 200 українців стають
клієнтами державного...

Щодня 3 200 українців стають клієнтами державного...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 17:40

Щодня 3 200 українців стають клієнтами державного...

Пропонуємо до обговорення:
За 10 місяців 2018 року клієнтська база Укргазбанку збільшилася на 470 тисяч українців.

Дивися повний текст Щодня 3 200 українців стають клієнтами державного Укргазбанку.
R2
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Еще бы.. сейчас коммунальщиков туда усиленно загоняют.
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