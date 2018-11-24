Четвертий літак української авіакомпанії SkyUp, що позиціонує себе як лоукост, прибув в Україну ввечері 28 листопада.
Дивися повний текст Український лоукост SkyUp отримав четвертий літак.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 20:14
Український лоукост SkyUp отримав четвертий літак
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Дивися повний текст Український лоукост SkyUp отримав четвертий літак.
Додано: Чет 29 лис, 2018 20:14
Свежий флот, быстро развиваются. Красавцы -че.
Интересно, кто же залил в компанию Альб столько денег? Хотя, судя по названию клуба, который имеет у них самолет - это очевидно.
Диверсифицирует политические риски, так сказать.
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