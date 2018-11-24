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Український лоукост SkyUp
отримав четвертий літак

Український лоукост SkyUp отримав четвертий літак
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 20:14

Український лоукост SkyUp отримав четвертий літак

Пропонуємо до обговорення:
Четвертий літак української авіакомпанії SkyUp, що позиціонує себе як лоукост, прибув в Україну ввечері 28 листопада.

Дивися повний текст Український лоукост SkyUp отримав четвертий літак.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 20:14

Свежий флот, быстро развиваются. Красавцы -че.

Интересно, кто же залил в компанию Альб столько денег? Хотя, судя по названию клуба, который имеет у них самолет - это очевидно.
Диверсифицирует политические риски, так сказать.
EKO
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