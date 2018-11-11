Приблизно сім мільйонів наших співгромадян регулярно купують товари в інтернеті.
Дивися повний текст Купуємо в мережі частіше, ніж поляки або румуни: як українці переходять на онлайн-шопінг.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 29 лис, 2018 20:36
Купуємо в мережі частіше, ніж поляки або румуни: як...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Купуємо в мережі частіше, ніж поляки або румуни: як українці переходять на онлайн-шопінг.
Додано: Чет 29 лис, 2018 20:36
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1) 52% интернет заказов со смартфонов на покупку смартфонов ....
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