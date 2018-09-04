Про це пише Рейтер.
Дивися повний текст ВТБ помилково видав одній з найбідніших країн 12 мільярдів доларів кредиту.
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Додано: Чет 29 лис, 2018 21:41
ВТБ помилково видав одній з найбідніших країн 12...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ВТБ помилково видав одній з найбідніших країн 12 мільярдів доларів кредиту.
Додано: Чет 29 лис, 2018 21:41
може "щось десь пішло не так" і сліди про оборудку з виведення бабла у теплі краї бананові республіки повилазили в офіційну звітність... :-)
Додано: Чет 29 лис, 2018 22:13
Нельзя сбрасывать со счетов возможность создания на территории Африки убежищ для высшего российского руководства, которое вынуждено учитывать вариант своего поражения и полного коллапса режима. Вероятность чего, кстати, близка к 100 процентам, весь вопрос в сроках. В прошлом подобного рода программа довольно успешно была реализована в нацистской Германии, когда на территории Латинской Америки были созданы структуры, которые в итоге приняли достаточное число уцелевших руководителей разных звеньев рейха, включая и высших. Для победителей не составляло труда найти и покарать всех этих людей, но строго рационально они, утратив власть, перестали быть угрозой, а потому стали неинтересны. Отдельных нацистов, конечно, показательно отлавливали и карали, но никакой системы возмездия так и не было создано. Политика - рациональное и циничное занятие, так что расчет главарей Третьего рейха оказался вполне разумным. Естественно, вряд ли бесплатным, но это тоже входит в условия безопасности.
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