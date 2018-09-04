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ВТБ помилково видав одній
з найбідніших країн 12...

ВТБ помилково видав одній з найбідніших країн 12...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:41

ВТБ помилково видав одній з найбідніших країн 12...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Рейтер.

Дивися повний текст ВТБ помилково видав одній з найбідніших країн 12 мільярдів доларів кредиту.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:41

може "щось десь пішло не так" і сліди про оборудку з виведення бабла у теплі краї бананові республіки повилазили в офіційну звітність... :-)
verano_porteno
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:13

Нельзя сбрасывать со счетов возможность создания на территории Африки убежищ для высшего российского руководства, которое вынуждено учитывать вариант своего поражения и полного коллапса режима. Вероятность чего, кстати, близка к 100 процентам, весь вопрос в сроках. В прошлом подобного рода программа довольно успешно была реализована в нацистской Германии, когда на территории Латинской Америки были созданы структуры, которые в итоге приняли достаточное число уцелевших руководителей разных звеньев рейха, включая и высших. Для победителей не составляло труда найти и покарать всех этих людей, но строго рационально они, утратив власть, перестали быть угрозой, а потому стали неинтересны. Отдельных нацистов, конечно, показательно отлавливали и карали, но никакой системы возмездия так и не было создано. Политика - рациональное и циничное занятие, так что расчет главарей Третьего рейха оказался вполне разумным. Естественно, вряд ли бесплатным, но это тоже входит в условия безопасности.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:39

Re: ВТБ помилково видав одній з найбідніших країн 12...

Vint написав:Нельзя сбрасывать со счетов возможность создания на территории Африки убежищ для высшего российского руководства


Какая безопасность может быть в стране наполовину контролируемой исламскими боевиками?
Для убежищ есть гораздо более благоприятные страны.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:50

  freeze написав:
Vint написав:Нельзя сбрасывать со счетов возможность создания на территории Африки убежищ для высшего российского руководства


Какая безопасность может быть в стране наполовину контролируемой исламскими боевиками?
Для убежищ есть гораздо более благоприятные страны.

ЧВК есть для этого и золото ЦБР активно хомячит...
Vint
 
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