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ВТБ помилково видав одній
з найбідніших країн 12...

ВТБ помилково видав одній з найбідніших країн 12...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:41

ВТБ помилково видав одній з найбідніших країн 12...

Пропонуємо до обговорення:
Про це пише Рейтер.

Дивися повний текст ВТБ помилково видав одній з найбідніших країн 12 мільярдів доларів кредиту.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 21:41

може "щось десь пішло не так" і сліди про оборудку з виведення бабла у теплі краї бананові республіки повилазили в офіційну звітність... :-)
verano_porteno
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:13

Нельзя сбрасывать со счетов возможность создания на территории Африки убежищ для высшего российского руководства, которое вынуждено учитывать вариант своего поражения и полного коллапса режима. Вероятность чего, кстати, близка к 100 процентам, весь вопрос в сроках. В прошлом подобного рода программа довольно успешно была реализована в нацистской Германии, когда на территории Латинской Америки были созданы структуры, которые в итоге приняли достаточное число уцелевших руководителей разных звеньев рейха, включая и высших. Для победителей не составляло труда найти и покарать всех этих людей, но строго рационально они, утратив власть, перестали быть угрозой, а потому стали неинтересны. Отдельных нацистов, конечно, показательно отлавливали и карали, но никакой системы возмездия так и не было создано. Политика - рациональное и циничное занятие, так что расчет главарей Третьего рейха оказался вполне разумным. Естественно, вряд ли бесплатным, но это тоже входит в условия безопасности.
Vint
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 22:39

Re: ВТБ помилково видав одній з найбідніших країн 12...

Vint написав:Нельзя сбрасывать со счетов возможность создания на территории Африки убежищ для высшего российского руководства


Какая безопасность может быть в стране наполовину контролируемой исламскими боевиками?
Для убежищ есть гораздо более благоприятные страны.
freeze
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Повідомлення Додано: Чет 29 лис, 2018 23:50

  freeze написав:
Vint написав:Нельзя сбрасывать со счетов возможность создания на территории Африки убежищ для высшего российского руководства


Какая безопасность может быть в стране наполовину контролируемой исламскими боевиками?
Для убежищ есть гораздо более благоприятные страны.

ЧВК есть для этого и золото ЦБР активно хомячит...
Vint
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 00:46

Re: ВТБ помилково видав одній з найбідніших країн 12...

  freeze написав:Какая безопасность может быть в стране наполовину контролируемой исламскими боевиками?


исламские боевики - вообще крайне интересная штука , во главе бывшие КГБ-шники, значительная часть боевиков вообще с постсоветского пространства. Российский контингент в Сирии только делает вид что борется с ними , время от времени снабжая оружием грамотными "тактическими отступлениями" и уничтожая при этом сирийскую оппозицию , чтобы не потерять контроль над нефтегазовыми потоками из центральной азии. И "совершенно случаянно" ВатаБанк перевел деньги туда где совсем недавно российские ЧВК расстреляли журналистов , расследовавших - что делали там российские боевики ?



основные тезисы :

Россия обладает исключительным правом на поставку оружия в ЦАР
Президенту ЦАР нужен контроль над страной, России — ее ресурсы


Там кстати тоже идет война - как и во многих других зонах влияния росии.

И именно туда "ошибочно" высылают 12 лярдов. Совпадение ? Не думаю.
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 07:14

  freeze написав:Какая безопасность может быть в стране наполовину контролируемой исламскими боевиками?


За такие деньги исламские боевики станут православными
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titanik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:17

Где твоя Камбуля, б"я ?

Что там в Судане - африканский пояс безопастности против дешевой Саудитовской нефти в Европу, по аналигии с Сирией на ближнем востоке ? Прямо как в "молодых республиках" ЛДНР - "помощь" от "старшего брата" - идет натаскивание против кого надо дружить вместе с поставками оружия для поддержки "затухающих конфликтов" - чтобы не очень затухали.

Почти тютчевское "Где твоя Камбуля, б"я ?"

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