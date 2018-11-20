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Вчені показали 3D-модель
чорної діри (відео)

Вчені показали 3D-модель чорної діри (відео)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 07:05

Вчені показали 3D-модель чорної діри (відео)

Пропонуємо до обговорення:
Учені з Нідерландів створили найбільш реалістичну модель чорної діри.

Дивися повний текст Вчені показали 3D-модель чорної діри (відео).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 07:06

Ну и что, весьма примитивное моделирование. Я рассчитывал, он покаж структуру чд
papazina
 
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Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

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