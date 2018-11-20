Учені з Нідерландів створили найбільш реалістичну модель чорної діри.
Дивися повний текст Вчені показали 3D-модель чорної діри (відео).
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 07:05
Вчені показали 3D-модель чорної діри (відео)
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Дивися повний текст Вчені показали 3D-модель чорної діри (відео).
Додано: П'ят 30 лис, 2018 07:06
Ну и что, весьма примитивное моделирование. Я рассчитывал, он покаж структуру чд
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