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Google оновила важливу
функцію Android

Google оновила важливу функцію Android
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:26

Google оновила важливу функцію Android

Пропонуємо до обговорення:
Функція Fast Pairing, що забезпечує безшовне сполучення Bluetooth-аксесуарів зі смартфонами під управлінням Android 6.0 і новіше, буде синхронізувати дані про раніше підключені пристрої в рамках одного облікового запису Google.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:26

Це цікаво. Перший раз чую про цю функцію. Дома спробую.
jeugen
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