RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Чехія включила Україну
до списку безпечних країн

Чехія включила Україну до списку безпечних країн
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:29

Чехія включила Україну до списку безпечних країн

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс на своїй сторінці в Facebook з посиланням на чеську газету "Право№".

Дивися повний текст Чехія включила Україну до списку безпечних країн.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85883
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:29

Военное положение это режим безопасности для граждан.
mikola963
 
Повідомлень: 980
З нами з: 25.09.13
Подякував: 154 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Найбільше з країн ЄС в Україну інвестувала Німеччина
R2 » П'ят 30 лис, 2018 10:28
1 16
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 10:29
nik1
Україну можуть наповнити бюджетні білоруські електрокари
R2 » П'ят 30 лис, 2018 09:47
1 41
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 09:47
otg
ВТБ помилково видав одній з найбідніших країн 12...
R2 » Чет 29 лис, 2018 21:41
6 269
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 30 лис, 2018 07:14
titanik

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.