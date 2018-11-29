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Чехія включила Україну до списку безпечних країн
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:29
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс на своїй сторінці в Facebook з посиланням на чеську газету "Право№".
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:29
Военное положение это режим безопасности для граждан.
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