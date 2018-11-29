Про це повідомив посол України в Чехії Євген Перебийніс на своїй сторінці в Facebook з посиланням на чеську газету "Право№".
Дивися повний текст Чехія включила Україну до списку безпечних країн.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:29
Чехія включила Україну до списку безпечних країн
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Дивися повний текст Чехія включила Україну до списку безпечних країн.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:06
В гостиницах массово снимают бронь))))))) Думают, что если безопасно - то не интересно)))
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