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Китай планує побудувати
глибоководну базу, керовану...

Китай планує побудувати глибоководну базу, керовану...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:29

Китай планує побудувати глибоководну базу, керовану...

Пропонуємо до обговорення:
Китайські вчені готуються створити базу на дні Південно-Китайського моря на глибині від 6000 до 11 000 метрів.

Дивися повний текст Китай планує побудувати глибоководну базу, керовану штучним інтелектом.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:29

Довгограюча перспектиива, яка, на мою думку, так і не буде відтворена. Максимум - розроблять новий надміцний матеріал. І, можливо, скафандр.
jeugen
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