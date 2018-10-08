Китайські вчені готуються створити базу на дні Південно-Китайського моря на глибині від 6000 до 11 000 метрів.
Дивися повний текст Китай планує побудувати глибоководну базу, керовану штучним інтелектом.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:29
Китай планує побудувати глибоководну базу, керовану...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китай планує побудувати глибоководну базу, керовану штучним інтелектом.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:29
Довгограюча перспектиива, яка, на мою думку, так і не буде відтворена. Максимум - розроблять новий надміцний матеріал. І, можливо, скафандр.
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