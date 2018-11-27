Його ціна складе приблизно 15 000 доларів.
Дивися повний текст Україну можуть наповнити бюджетні білоруські електрокари.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:47
Україну можуть наповнити бюджетні білоруські електрокари
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україну можуть наповнити бюджетні білоруські електрокари.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:47
Грустно. А у нас никто не чешется. Думаю если б проще было запустить такой бизнес с точки зрения административной составляющей и у нас что то делали бы. Но у нас наставлено столько препятствий для бизнеса что нет смысла что то начинать делать
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