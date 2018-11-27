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Україну можуть наповнити
бюджетні білоруські електрокари

Україну можуть наповнити бюджетні білоруські електрокари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:47

Україну можуть наповнити бюджетні білоруські електрокари

Пропонуємо до обговорення:
Його ціна складе приблизно 15 000 доларів.

Дивися повний текст Україну можуть наповнити бюджетні білоруські електрокари.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:47

Грустно. А у нас никто не чешется. Думаю если б проще было запустить такой бизнес с точки зрения административной составляющей и у нас что то делали бы. Но у нас наставлено столько препятствий для бизнеса что нет смысла что то начинать делать
otg
 
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