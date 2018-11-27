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Україну можуть наповнити
бюджетні білоруські електрокари

Україну можуть наповнити бюджетні білоруські електрокари
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:47

Україну можуть наповнити бюджетні білоруські електрокари

Пропонуємо до обговорення:
Його ціна складе приблизно 15 000 доларів.

Дивися повний текст Україну можуть наповнити бюджетні білоруські електрокари.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:47

Грустно. А у нас никто не чешется. Думаю если б проще было запустить такой бизнес с точки зрения административной составляющей и у нас что то делали бы. Но у нас наставлено столько препятствий для бизнеса что нет смысла что то начинать делать
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:10

Re: Україну можуть наповнити бюджетні білоруські електрокари

на базе джели ? все зависит от емкости батареии и запаса хода если будет больше чем у Б\у лифа то может быть, аааа ну и учитывая расстаможку то по любому будет дороже чем лиф ...так что мимо кассы
свинорыл
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:23

  yama написав:на базе джели ? все зависит от емкости батареии и запаса хода если будет больше чем у Б\у лифа то может быть, аааа ну и учитывая расстаможку то по любому будет дороже чем лиф ...так что мимо кассы
На каждый товар есть свой покупатель. А цену они отрегулируют соответственно спросу.
otg
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:32

  otg написав:
  yama написав:на базе джели ? все зависит от емкости батареии и запаса хода если будет больше чем у Б\у лифа то может быть, аааа ну и учитывая расстаможку то по любому будет дороже чем лиф ...так что мимо кассы
На каждый товар есть свой покупатель. А цену они отрегулируют соответственно спросу.

Отрегулировать то отрегулируют, но за счет дотаций деньги на которые они от москалей получают.
greghim
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:35

..каким образом мастерская при академии может "наводнить" какой-либо рынок??.. :)
maestro71
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:57

  otg написав:Грустно. А у нас никто не чешется. Думаю если б проще было запустить такой бизнес с точки зрения административной составляющей и у нас что то делали бы. Но у нас наставлено столько препятствий для бизнеса что нет смысла что то начинать делать

"У нас" даже через ...пу научились деньги отбирать :mrgreen:
- За чем кому то работать?
"Кто-то самолёты в гаражах собирал", воры и у них научились всё отбирать-конфисковать (Вы ориентируйтесь в какой стране живёте! http://bogdanclub.info/archive/index.php/t-2443.html )
Не смотря на https://vz.ua/publication/4398-ukraints ... _vertolety
Всё равно деньги выводятся за рубеж https://gordonua.com/news/money/v-mvd-s ... 48584.html - их уже просто девать не куда!
Кто хочет, умеет работать и что-то делать - можно только бежать(спасибо Майдан открыл границы, правда уже прикрыли...).
Бежать в ту же Белорусь, РФ, Польшу, Канаду,... .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:46

Re: Україну можуть наповнити бюджетні білоруські електрокари

  Kudrjavuy написав:Кто хочет, умеет работать и что-то делать - можно только бежать(спасибо Майдан открыл границы, правда уже прикрыли...).
Бежать в ту же Белорусь, РФ, Польшу, Канаду,.


а ссылочка то первая 2009 года а вторая 2013, нехорошо. хотя правда то что авиастроительная отрасль у нас почти накрылась. и профи действительно есть смысл менять страну. с другой стороны это было более востребовано при союзе, который солидный кусок ввп вваливал в гонку вооружений. а у нас хоть и война, но вот такая, гибридная. да и не всегда она будет.
galex
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:41

Re: Україну можуть наповнити бюджетні білоруські електрокари

Хочется сказать как в припеве :D
papchik
 
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