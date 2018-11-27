Його ціна складе приблизно 15 000 доларів.
Дивися повний текст Україну можуть наповнити бюджетні білоруські електрокари.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:47
Україну можуть наповнити бюджетні білоруські електрокари
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україну можуть наповнити бюджетні білоруські електрокари.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 09:47
Грустно. А у нас никто не чешется. Думаю если б проще было запустить такой бизнес с точки зрения административной составляющей и у нас что то делали бы. Но у нас наставлено столько препятствий для бизнеса что нет смысла что то начинать делать
Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:10
Re: Україну можуть наповнити бюджетні білоруські електрокари
на базе джели ? все зависит от емкости батареии и запаса хода если будет больше чем у Б\у лифа то может быть, аааа ну и учитывая расстаможку то по любому будет дороже чем лиф ...так что мимо кассы
свинорыл
Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:23
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:32
Отрегулировать то отрегулируют, но за счет дотаций деньги на которые они от москалей получают.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:35
..каким образом мастерская при академии может "наводнить" какой-либо рынок??.. :)
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:57
"У нас" даже через ...пу научились деньги отбирать
- За чем кому то работать?
"Кто-то самолёты в гаражах собирал", воры и у них научились всё отбирать-конфисковать (Вы ориентируйтесь в какой стране живёте!
Не смотря на
Всё равно деньги выводятся за рубеж
Кто хочет, умеет работать и что-то делать - можно только бежать(спасибо Майдан открыл границы, правда уже прикрыли...).
Бежать в ту же Белорусь, РФ, Польшу, Канаду,... .
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 22:46
Re: Україну можуть наповнити бюджетні білоруські електрокари
а ссылочка то первая 2009 года а вторая 2013, нехорошо. хотя правда то что авиастроительная отрасль у нас почти накрылась. и профи действительно есть смысл менять страну. с другой стороны это было более востребовано при союзе, который солидный кусок ввп вваливал в гонку вооружений. а у нас хоть и война, но вот такая, гибридная. да и не всегда она будет.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 23:41
Re: Україну можуть наповнити бюджетні білоруські електрокари
Хочется сказать как в припеве
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