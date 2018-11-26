Про це йдеться у заяві аналітичної групи DiXi Group.
Дивися повний текст РФ може вдатися до агресії під приводом захисту \"Північного потоку-2\" - експерти.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:10
РФ може вдатися до агресії під приводом захисту...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст РФ може вдатися до агресії під приводом захисту \"Північного потоку-2\" - експерти.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:11
Ну это маловероятно. Быковать так как с Украиной, им там никто не даст.
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