RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
РФ може вдатися до агресії
під приводом захисту...

РФ може вдатися до агресії під приводом захисту...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:10

РФ може вдатися до агресії під приводом захисту...

Пропонуємо до обговорення:
Про це йдеться у заяві аналітичної групи DiXi Group.

Дивися повний текст РФ може вдатися до агресії під приводом захисту \"Північного потоку-2\" - експерти.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85883
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:11

Ну это маловероятно. Быковать так как с Украиной, им там никто не даст.
otg
 
Повідомлень: 2109
З нами з: 14.08.16
Подякував: 38 раз.
Подякували: 202 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: denf15 і 12 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Порошенко розпорядився у разі наземної агресії РФ...
R2 » Сер 28 лис, 2018 17:22
1 164
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лис, 2018 17:22
Molchyn
Як може вплинути на курс воєнний стан
R2 » Пон 26 лис, 2018 14:14
8 775
Переглянути останнє повідомлення
Вів 27 лис, 2018 12:54
Molchyn
Розширення бази нарахування ЄСВ може допомогти тінізації...
R2 » Сер 21 лис, 2018 23:08
1 66
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 23:09
cannabis_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21425)
30.11.2018 10:44
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.