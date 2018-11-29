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Найбільше з країн ЄС в
Україну інвестувала Німеччина

Найбільше з країн ЄС в Україну інвестувала Німеччина
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:28

Найбільше з країн ЄС в Україну інвестувала Німеччина

Пропонуємо до обговорення:
Прямі іноземні інвестиції в Україну за 9 місяців 2018 року склали 333,8 млн доларів. Про це свідчать дані Держкомстату України.

Дивися повний текст Найбільше з країн ЄС в Україну інвестувала Німеччина.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:29

Больше всех в Эконом Украины вложила планета "Земля"(193 государства по данным ООН), затем ЕС(28 государств), какое государство вложило больше говорить "зрада".
nik1
 
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