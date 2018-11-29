Прямі іноземні інвестиції в Україну за 9 місяців 2018 року склали 333,8 млн доларів. Про це свідчать дані Держкомстату України.
Дивися повний текст Найбільше з країн ЄС в Україну інвестувала Німеччина.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:28
Найбільше з країн ЄС в Україну інвестувала Німеччина
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Найбільше з країн ЄС в Україну інвестувала Німеччина.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:29
Больше всех в Эконом Украины вложила планета "Земля"(193 государства по данным ООН), затем ЕС(28 государств), какое государство вложило больше говорить "зрада".
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