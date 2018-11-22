|
|
Україна наростила аграрний експорт на $165 млн з початку...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:58
Пропонуємо до обговорення:
За січень-жовтень 2018 зовнішньоторговельний оборот продукції агропромислового комплексу склав $19,2 млрд і збільшився на 5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
Дивися повний текст Україна наростила аграрний експорт на $165 млн з початку року
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 85892
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 17 гостей
Модератори:
Ірина_
, ТупУм
, Модератор