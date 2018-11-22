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Україна наростила аграрний
експорт на $165 млн з початку...

Україна наростила аграрний експорт на $165 млн з початку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 10:58

Україна наростила аграрний експорт на $165 млн з початку...

Пропонуємо до обговорення:
За січень-жовтень 2018 зовнішньоторговельний оборот продукції агропромислового комплексу склав $19,2 млрд і збільшився на 5% в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Дивися повний текст Україна наростила аграрний експорт на $165 млн з початку року.
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