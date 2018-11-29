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У 2019 році бюджетної допомоги для
лікарень "первинки"...

У 2019 році бюджетної допомоги для лікарень "первинки"...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:00

У 2019 році бюджетної допомоги для лікарень "первинки"...

Пропонуємо до обговорення:
До 20 грудня 2018 року всі медичні заклади мають укласти договори з Національною службою здоров'я.

Дивися повний текст У 2019 році бюджетної допомоги для лікарень \"первинки\" вже не буде - Супрун.
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И что будут бесплатно лечить в 2020-м году?
Grisha1
 
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Бесплатным будет вызов патологоанатома ........
сова
 
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сова,ваше счастье, что вы об этом плохо знаете.

К сожалению, с умерших сдирают намного больше денег, чем в первичке.
Gippo
 
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