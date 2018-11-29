До 20 грудня 2018 року всі медичні заклади мають укласти договори з Національною службою здоров'я.
Дивися повний текст У 2019 році бюджетної допомоги для лікарень \"первинки\" вже не буде - Супрун.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:00
У 2019 році бюджетної допомоги для лікарень "первинки"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2019 році бюджетної допомоги для лікарень \"первинки\" вже не буде - Супрун.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:16
сова,ваше счастье, что вы об этом плохо знаете.
К сожалению, с умерших сдирают намного больше денег, чем в первичке.
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