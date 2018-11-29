До 20 грудня 2018 року всі медичні заклади мають укласти договори з Національною службою здоров'я.
Дивися повний текст У 2019 році бюджетної допомоги для лікарень \"первинки\" вже не буде - Супрун.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:00
У 2019 році бюджетної допомоги для лікарень "первинки"...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У 2019 році бюджетної допомоги для лікарень \"первинки\" вже не буде - Супрун.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:16
сова,ваше счастье, что вы об этом плохо знаете.
К сожалению, с умерших сдирают намного больше денег, чем в первичке.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:12
Напевно скоро пийдеться приймати закон, який зобовязуватиме рідних забирати та здійснювати поховання своєї померлої рідні.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:50
Радянський союз закінчився. Кожен так лікується, як заробляє. Тому є не середньо-погане лікування, а дешеве та або якісне, яке по кишені.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:07
Ви спочатку ознайомтеся з законодавством медичної реформи, а потім випускайте свої високоінтелектуальні перли!
Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:54
Ничего не становится качественным автоматически,даже если станет очень дорогим,я думаю,вам это понятно.Про качество медицины у нас речь не идёт,как и про качество коммунальных услуг.Здесь нужны совсем другие меры,начиная с образования.Все наши реформы-это всё сделать платным вот и всё.Это что,ещё кому-то непонятно до сих пор?
Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:41
На заборе, знаете, что написано? А на самом деле это не так!
Вы не представляете разницы между "Законодавством медичної реформи" и качественным страховым лечением"(отсюда не лезьте в разговор взрослых дядей)
Остается один принцип:
хочешь жить - бежать с Украины.
Воры, как грабили так и будут грабить и убивать в больничках.
В судах - останутся(остались!) те же ряженные...
- Отсюда дохнуть рядовой уКРАИНЕЦ будет сам - по себе, но главное что бы он деньги Ворам во время платил!
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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