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В Одесі подорожчав проїзд
у трамваях та тролейбусах

В Одесі подорожчав проїзд у трамваях та тролейбусах
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:01

В Одесі подорожчав проїзд у трамваях та тролейбусах

Пропонуємо до обговорення:
Проїзд в електричному транспорті Одеси з 1 грудня становитиме 5 гривень за одну поїздку.

Дивися повний текст В Одесі подорожчав проїзд у трамваях та тролейбусах.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:02

2 гривны? В Киеве уже 8.
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