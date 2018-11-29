Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, передає прес-служба відомства.
Дивися повний текст Як оформляється субсидія при доході нижче \"мінімалки\": пояснення Мінсоцполітики.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:07
Як оформляється субсидія при доході нижче "мінімалки":...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Як оформляється субсидія при доході нижче \"мінімалки\": пояснення Мінсоцполітики.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:08
ПОКАЖИТЕ ССЫЛКУ НА ДОКУМЕНТ ИЛИ ВИДИО НА РЕЧЬ А.РЕВЫ!!!! ЧТО ВЫ ГОЛОВУ ЛЮДЯМ МОРОЧИТЕ?
"безработным необходимо будет стать на учет в центр занятости, в противном случае людям трудоспособного возраста, которые претендуют на субсидию, органы соцзащиты автоматом посчитают доход в три прожиточных минимума – 5286 грн." ГДЕ ССЫЛКА НА ЗАКОН В КОТОРОМ ЭТО ПРОПИСАНО?????????
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