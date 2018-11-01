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Гривня, долар, євро - якій
валюті довіряють українці...

Гривня, долар, євро - якій валюті довіряють українці...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:29

Гривня, долар, євро - якій валюті довіряють українці...

Пропонуємо до обговорення:
12% українців нині не довіряють жодній із валют.

Дивися повний текст Гривня, долар, євро - якій валюті довіряють українці найбільше (дослідження).
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:29

уровень доверия к гривне = уровню доверия к власти...
Тракторист
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:59

2016 рік - 7%, 2017 - 8%, 2018 - 12%. Рівень довіри зростає третій рік поспіль.
krytsya
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:08

9 мес. средний курс чуть больше 27, а обещают до конца года - 29. Это ж каким должен быть курс в декабре?
сова
 
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