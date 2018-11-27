12% українців нині не довіряють жодній із валют.
Дивися повний текст Гривня, долар, євро - якій валюті довіряють українці найбільше (дослідження).
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:29
Гривня, долар, євро - якій валюті довіряють українці...
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Дивися повний текст Гривня, долар, євро - якій валюті довіряють українці найбільше (дослідження).
Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:59
2016 рік - 7%, 2017 - 8%, 2018 - 12%. Рівень довіри зростає третій рік поспіль.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:08
9 мес. средний курс чуть больше 27, а обещают до конца года - 29. Это ж каким должен быть курс в декабре?
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