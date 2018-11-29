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Виробництво сільгосппродукції
в Україні подорожчало на 15%

Виробництво сільгосппродукції в Україні подорожчало на 15%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:30

Виробництво сільгосппродукції в Україні подорожчало на 15%

Пропонуємо до обговорення:
Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-вересні 2018 року зросли на 14,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.

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R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:31

На 14%, а лук год назад был 4 гривны, сейчас 17. Что произошло?
Grisha1
 
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