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Виробництво сільгосппродукції в Україні подорожчало на 15%
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:30
Пропонуємо до обговорення:
Витрати на виробництво сільськогосподарської продукції в Україні в січні-вересні 2018 року зросли на 14,7% в порівнянні з аналогічним періодом 2017 року.
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R2
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:31
На 14%, а лук год назад был 4 гривны, сейчас 17. Что произошло?
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Grisha1
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