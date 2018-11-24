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Ціни на нафту зростають
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:45
Пропонуємо до обговорення:
Нафтовий ринок продовжує рости помірними темпами, трейдери і аналітики чекають переговорів про політику щодо обсягів видобутку на саміті G20, що стартує в п'ятницю в Буенос-Айресі, і на зустрічі ОПЕК+ наступного тижня.
Дивися повний текст Ціни на нафту зростають
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:46
Каждый день поднимается у вас и опускается,а по факту буксует на месте. Зачем делать такие громкие заголовки?
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zpatriot
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 11:58
Це тупий передрук/перепост москальських "інформагенств" - у них нафта завжди зростає
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maxprofit
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Суб 24 лис, 2018 21:50
Shall