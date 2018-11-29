Ціни на нафту зростають

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Нафтовий ринок продовжує рости помірними темпами, трейдери і аналітики чекають переговорів про політику щодо обсягів видобутку на саміті G20, що стартує в п'ятницю в Буенос-Айресі, і на зустрічі ОПЕК+ наступного тижня.
maxprofit Вероятно планируют договориться в Аргентине. https://biz.censor.net.ua/news/3100016/ ... _za_10_let Поражает иное: 1. Цены на топливо в Украине привязаны к мировым: падение цен самое большое за последние 10 лет, но по ценам на заправках этого не скажешь. 2. Вопрос? - А где же "свои" "предприниматели" и ... 24 нефтеперарабатывающие предприятия использующие благоприятную мировую конъюнктуру? - Где модернизированные с глубокой переработкой НПЗ, что под эту тему банкротились, закрывались, прихватизировались? - Где улицы "завешенных фонарей успешными, одарёнными, способными,..." ликвидировавших возможности оборонки по обеспечению собственным качественным топливом и продуктами переработки нефти? .................................................................................. Кто, кого, за чем лохотронит на бабки, и кому это выгодно? И почему например в Париже, https://lenta.ru/news/2018/11/24/yellow_vests/
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy написав:maxprofit Вероятно планируют договориться в Аргентине. https://biz.censor.net.ua/news/3100016/ ... _za_10_let Поражает иное: 1. Цены на топливо в Украине привязаны к мировым: падение цен самое большое за последние 10 лет, но по ценам на заправках этого не скажешь. 2. Вопрос? - А где же "свои" "предприниматели" и ... 24 нефтеперарабатывающие предприятия использующие благоприятную мировую конъюнктуру? - Где модернизированные с глубокой переработкой НПЗ, что под эту тему банкротились, закрывались, прихватизировались? - Где улицы "завешенных фонарей успешными, одарёнными, способными,..." ликвидировавших возможности оборонки по обеспечению собственным качественным топливом и продуктами переработки нефти? .................................................................................. Кто, кого, за чем лохотронит на бабки, и кому это выгодно? И почему например в Париже, https://lenta.ru/news/2018/11/24/yellow_vests/