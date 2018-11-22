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Україна розірве з Росією близько 40 угод - Клімкін
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:21
Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна планує найближчим часом розірвати в односторонньому порядку близько 40 угод із Росією. Про це глава МЗС повідомив у ефірі одного з телеканалів.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:21
От цікаво, з початку воєних дій пройшло вже 5 років. А ще є договори з Россією і навіть більше - товарообіг збільшується.
Що за фігня? Чому до сих пір немає списку позору? Хто, де, коли і для кого розмитнював товар з Россії. Нехай держава знає своїх "ГЕРОЇВ".
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jeugen
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:53
jeugen написав:
От цікаво, з початку воєних дій пройшло вже 5 років. А ще є договори з Россією і навіть більше - товарообіг збільшується.
Що за фігня? Чому до сих пір немає списку позору? Хто, де, коли і для кого розмитнював товар з Россії. Нехай держава знає своїх "ГЕРОЇВ".
То поцікався про це на в каментарях, створюючі зраду своїм переконання що всі дурні, а в тих же новинах, або в гуглі - чому неможна було розірвати просто всі угоди в перший день війни.
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locustsucol
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:07
locustsucol написав: jeugen написав:
От цікаво, з початку воєних дій пройшло вже 5 років. А ще є договори з Россією і навіть більше - товарообіг збільшується.
Що за фігня? Чому до сих пір немає списку позору? Хто, де, коли і для кого розмитнював товар з Россії. Нехай держава знає своїх "ГЕРОЇВ".
То поцікався про це на в каментарях, створюючі зраду своїм переконання що всі дурні, а в тих же новинах, або в гуглі - чому неможна було розірвати просто всі угоди в перший день війни.
Зробити можна все і завжди. Питання в ціні.
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jeugen
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