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Україна розірве з Росією
близько 40 угод - Клімкін

Україна розірве з Росією близько 40 угод - Клімкін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:21

Україна розірве з Росією близько 40 угод - Клімкін

Пропонуємо до обговорення:
Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що Україна планує найближчим часом розірвати в односторонньому порядку близько 40 угод із Росією. Про це глава МЗС повідомив у ефірі одного з телеканалів.

Дивися повний текст Україна розірве з Росією близько 40 угод - Клімкін.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:21

От цікаво, з початку воєних дій пройшло вже 5 років. А ще є договори з Россією і навіть більше - товарообіг збільшується.
Що за фігня? Чому до сих пір немає списку позору? Хто, де, коли і для кого розмитнював товар з Россії. Нехай держава знає своїх "ГЕРОЇВ".
jeugen
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:53

  jeugen написав:От цікаво, з початку воєних дій пройшло вже 5 років. А ще є договори з Россією і навіть більше - товарообіг збільшується.
Що за фігня? Чому до сих пір немає списку позору? Хто, де, коли і для кого розмитнював товар з Россії. Нехай держава знає своїх "ГЕРОЇВ".

То поцікався про це на в каментарях, створюючі зраду своїм переконання що всі дурні, а в тих же новинах, або в гуглі - чому неможна було розірвати просто всі угоди в перший день війни.
locustsucol
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 14:07

  locustsucol написав:
  jeugen написав:От цікаво, з початку воєних дій пройшло вже 5 років. А ще є договори з Россією і навіть більше - товарообіг збільшується.
Що за фігня? Чому до сих пір немає списку позору? Хто, де, коли і для кого розмитнював товар з Россії. Нехай держава знає своїх "ГЕРОЇВ".

То поцікався про це на в каментарях, створюючі зраду своїм переконання що всі дурні, а в тих же новинах, або в гуглі - чому неможна було розірвати просто всі угоди в перший день війни.

Зробити можна все і завжди. Питання в ціні.
jeugen
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