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Україна розірве з Росією
близько 40 угод - Клімкін

Україна розірве з Росією близько 40 угод - Клімкін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:27

  jeugen написав:
  sequence написав:
  jeugen написав:sequence ніочем :roll:

именно. ниачем - примерно 11 ярдов взаимной торговли с самым крупным торговым партнерам - это как раз "ниачем". Когда появятся достойные замены - let me know, please
и не надо "с ЕС у нас товарооборот выше". ЕС - это не одна страна, даже не две

Я не кажу, що співпраця з агресором не є прибутковою. Я кажу про те, що її не має бути взагалі. І нехай китайці корестуються російськими добривами.
Якби з самого початку було введено мараторій на їх продукцію - то зараз і ти і я і більшість форумчан, напевно, так же сиділи і спілкувались на сайті. І мало що б було відмінним від теперішнього.

я не был бы таким оптимистом - як можна спилкуватысь на сайти, колы немае свитла и рукы вид холоду трусяться?
нет четкого видения ситуации и внедряемой стратегии "руссозамещения" - даже просчетов. Ясно только одно, что будет больно и не все это переживут. Но вам то чё - главное, "сидеть и общаться"
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:36

Re: Україна розірве з Росією близько 40 угод - Клімкін

  sequence написав:именно. ниачем - примерно 11 ярдов взаимной торговли с самым крупным торговым партнерам - это как раз "ниачем". Когда появятся достойные замены - let me know, please
и не надо "с ЕС у нас товарооборот выше". ЕС - это не одна страна, даже не две

Торгувати треба з усіма, в тому числі і з Лугандоном і Кримом, як і подорожувати, якщо треба. Питання в тому, щоб неадекватний партнер не зміг тебе взяти за яйця. Тому товарообіг не повинен перевищувати 10% + запаси на час, коли треба змінити постачальника, якщо інші не можуть компенсувати раптову недостачу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:50

  lapay написав:
  sequence написав:именно. ниачем - примерно 11 ярдов взаимной торговли с самым крупным торговым партнерам - это как раз "ниачем". Когда появятся достойные замены - let me know, please
и не надо "с ЕС у нас товарооборот выше". ЕС - это не одна страна, даже не две

Торгувати треба з усіма, в тому числі і з Лугандоном і Кримом, як і подорожувати, якщо треба. Питання в тому, щоб неадекватний партнер не зміг тебе взяти за яйця. Тому товарообіг не повинен перевищувати 10% + запаси на час, коли треба змінити постачальника, якщо інші не можуть компенсувати раптову недостачу.

хм.. я в замешательстве - Лепэн, вы кому продались?! Таким бубочкой стали, аж интересно дискутировать стало!
Ведь правильно все написали! Все верно - диверсификация наше ффсё. Там где можно и не больно - например, эксперименты с ядерными сборками как-то мне не по душе, даже не знаю, почему..
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:03

Re: Україна розірве з Росією близько 40 угод - Клімкін

  sequence написав:Там где можно и не больно - например, эксперименты с ядерными сборками как-то мне не по душе, даже не знаю, почему..

Та це пусте - приступ зрадофілії, не більше. Скоро відпустить, якщо не звертати уваги.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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