Україна розірве з Росією близько 40 угод - Клімкін
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именно. ниачем - примерно 11 ярдов взаимной торговли с самым крупным торговым партнерам - это как раз "ниачем". Когда появятся достойные замены - let me know, please и не надо "с ЕС у нас товарооборот выше". ЕС - это не одна страна, даже не две
Я не кажу, що співпраця з агресором не є прибутковою. Я кажу про те, що її не має бути взагалі. І нехай китайці корестуються російськими добривами. Якби з самого початку було введено мараторій на їх продукцію - то зараз і ти і я і більшість форумчан, напевно, так же сиділи і спілкувались на сайті. І мало що б було відмінним від теперішнього.
я не был бы таким оптимистом - як можна спилкуватысь на сайти, колы немае свитла и рукы вид холоду трусяться? нет четкого видения ситуации и внедряемой стратегии "руссозамещения" - даже просчетов. Ясно только одно, что будет больно и не все это переживут. Но вам то чё - главное, "сидеть и общаться"
sequence написав:именно. ниачем - примерно 11 ярдов взаимной торговли с самым крупным торговым партнерам - это как раз "ниачем". Когда появятся достойные замены - let me know, please и не надо "с ЕС у нас товарооборот выше". ЕС - это не одна страна, даже не две
Торгувати треба з усіма, в тому числі і з Лугандоном і Кримом, як і подорожувати, якщо треба. Питання в тому, щоб неадекватний партнер не зміг тебе взяти за яйця. Тому товарообіг не повинен перевищувати 10% + запаси на час, коли треба змінити постачальника, якщо інші не можуть компенсувати раптову недостачу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
sequence написав:именно. ниачем - примерно 11 ярдов взаимной торговли с самым крупным торговым партнерам - это как раз "ниачем". Когда появятся достойные замены - let me know, please и не надо "с ЕС у нас товарооборот выше". ЕС - это не одна страна, даже не две
Торгувати треба з усіма, в тому числі і з Лугандоном і Кримом, як і подорожувати, якщо треба. Питання в тому, щоб неадекватний партнер не зміг тебе взяти за яйця. Тому товарообіг не повинен перевищувати 10% + запаси на час, коли треба змінити постачальника, якщо інші не можуть компенсувати раптову недостачу.
хм.. я в замешательстве - Лепэн, вы кому продались?! Таким бубочкой стали, аж интересно дискутировать стало! Ведь правильно все написали! Все верно - диверсификация наше ффсё. Там где можно и не больно - например, эксперименты с ядерными сборками как-то мне не по душе, даже не знаю, почему..