Україна розірве з Росією близько 40 угод - Клімкін

Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:25

lapay написав: sequence написав: Там где можно и не больно - например, эксперименты с ядерными сборками как-то мне не по душе, даже не знаю, почему.. Там где можно и не больно - например, эксперименты с ядерными сборками как-то мне не по душе, даже не знаю, почему..

Та це пусте - приступ зрадофілії, не більше. Скоро відпустить, якщо не звертати уваги. Та це пусте - приступ зрадофілії, не більше. Скоро відпустить, якщо не звертати уваги.

По сегодняшний день, не смотря на достаточно ясную калькуляцию, любая попытка восстановления энергетики, топится в крови. Под лозунгами "европейской энергоэффективности", экономии, ...и прочего шлама.(а по сути криминала во власти и торговле базовыми источниками энергетики)На внутреннем рынке, не смотря на "парад лиц иной ориентации с верхов" - доминирует жесткая, тоталитарная система ликвидации любой активной деятельности, под контролем институтов государственной власти Украины.Ни кого не ...ут природные условия, исторический источник, потребление, население,...- по этому принципу население вынуждено бежать, от постоянного, насильно навязанного из-вне, под крышей системной коррупции Украины давления и тщетности стать в своей стране достойными Гражданами.Это и ликвидация горного дела в Украине,(200 миллионов тон угля в 92м) строительство завода ТВЕЛов в Желтых Водах (Харьковчанами - именно с этой целью его продали РФ), это и приватизация, торговля сважинами с газом, нефтью в Украине, это и заводы по изготовлению синтетического газа, это и использование торфа, для изготовления синтетического газа и твёрдого топлива,.............................................- Воры страну, и источники порвали, торгуют по полной, НО!!!- А оказывается там работать нужно(?) Что бы оно работало, но зась....- Вот и вынуждены специалисты бежать, те, кто работал -бежать, те, кто знает и умеет работать - бежать,...(здесь только грабят и убивают под вой воровских кликуш, о скором пакращанне - хотя для них оно реально, на Мальдивах, Мабелье, Лазурном Берегу,..), но украинцу остаётся только бежать - бежать даже в РФ.