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Україна розірве з Росією
близько 40 угод - Клімкін

Україна розірве з Росією близько 40 угод - Клімкін
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:27

  jeugen написав:
  sequence написав:
  jeugen написав:sequence ніочем :roll:

именно. ниачем - примерно 11 ярдов взаимной торговли с самым крупным торговым партнерам - это как раз "ниачем". Когда появятся достойные замены - let me know, please
и не надо "с ЕС у нас товарооборот выше". ЕС - это не одна страна, даже не две

Я не кажу, що співпраця з агресором не є прибутковою. Я кажу про те, що її не має бути взагалі. І нехай китайці корестуються російськими добривами.
Якби з самого початку було введено мараторій на їх продукцію - то зараз і ти і я і більшість форумчан, напевно, так же сиділи і спілкувались на сайті. І мало що б було відмінним від теперішнього.

я не был бы таким оптимистом - як можна спилкуватысь на сайти, колы немае свитла и рукы вид холоду трусяться?
нет четкого видения ситуации и внедряемой стратегии "руссозамещения" - даже просчетов. Ясно только одно, что будет больно и не все это переживут. Но вам то чё - главное, "сидеть и общаться"
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:36

Re: Україна розірве з Росією близько 40 угод - Клімкін

  sequence написав:именно. ниачем - примерно 11 ярдов взаимной торговли с самым крупным торговым партнерам - это как раз "ниачем". Когда появятся достойные замены - let me know, please
и не надо "с ЕС у нас товарооборот выше". ЕС - это не одна страна, даже не две

Торгувати треба з усіма, в тому числі і з Лугандоном і Кримом, як і подорожувати, якщо треба. Питання в тому, щоб неадекватний партнер не зміг тебе взяти за яйця. Тому товарообіг не повинен перевищувати 10% + запаси на час, коли треба змінити постачальника, якщо інші не можуть компенсувати раптову недостачу.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:50

  lapay написав:
  sequence написав:именно. ниачем - примерно 11 ярдов взаимной торговли с самым крупным торговым партнерам - это как раз "ниачем". Когда появятся достойные замены - let me know, please
и не надо "с ЕС у нас товарооборот выше". ЕС - это не одна страна, даже не две

Торгувати треба з усіма, в тому числі і з Лугандоном і Кримом, як і подорожувати, якщо треба. Питання в тому, щоб неадекватний партнер не зміг тебе взяти за яйця. Тому товарообіг не повинен перевищувати 10% + запаси на час, коли треба змінити постачальника, якщо інші не можуть компенсувати раптову недостачу.

хм.. я в замешательстве - Лепэн, вы кому продались?! Таким бубочкой стали, аж интересно дискутировать стало!
Ведь правильно все написали! Все верно - диверсификация наше ффсё. Там где можно и не больно - например, эксперименты с ядерными сборками как-то мне не по душе, даже не знаю, почему..
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 16:03

Re: Україна розірве з Росією близько 40 угод - Клімкін

  sequence написав:Там где можно и не больно - например, эксперименты с ядерными сборками как-то мне не по душе, даже не знаю, почему..

Та це пусте - приступ зрадофілії, не більше. Скоро відпустить, якщо не звертати уваги.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО...
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 18:25

  lapay написав:
  sequence написав:Там где можно и не больно - например, эксперименты с ядерными сборками как-то мне не по душе, даже не знаю, почему..

Та це пусте - приступ зрадофілії, не більше. Скоро відпустить, якщо не звертати уваги.

По сегодняшний день, не смотря на достаточно ясную калькуляцию, любая попытка восстановления энергетики, топится в крови. Под лозунгами "европейской энергоэффективности", экономии, ...и прочего шлама.(а по сути криминала во власти и торговле базовыми источниками энергетики)
На внутреннем рынке, не смотря на "парад лиц иной ориентации с верхов" - доминирует жесткая, тоталитарная система ликвидации любой активной деятельности, под контролем институтов государственной власти Украины.
Ни кого не ...ут природные условия, исторический источник, потребление, население,...
- по этому принципу население вынуждено бежать, от постоянного, насильно навязанного из-вне, под крышей системной коррупции Украины давления и тщетности стать в своей стране достойными Гражданами.

Это и ликвидация горного дела в Украине,(200 миллионов тон угля в 92м) строительство завода ТВЕЛов в Желтых Водах (Харьковчанами - именно с этой целью его продали РФ), это и приватизация, торговля сважинами с газом, нефтью в Украине, это и заводы по изготовлению синтетического газа, это и использование торфа, для изготовления синтетического газа и твёрдого топлива,.............................................
- Воры страну, и источники порвали, торгуют по полной, НО!!!
- А оказывается там работать нужно( :shock: ?) Что бы оно работало, но зась....
- Вот и вынуждены специалисты бежать, те, кто работал -бежать, те, кто знает и умеет работать - бежать,...(здесь только грабят и убивают под вой воровских кликуш, о скором пакращанне - хотя для них оно реально, на Мальдивах, Мабелье, Лазурном Берегу,..), но украинцу остаётся только бежать - бежать даже в РФ.
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:33

Да уже сложно отыскивать соглашения типа "перемещения гужевого транспорта". Чтобы отмена создавала ощущение "пэрэмогы" и не затрагивала экономические процессы.
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Что такое победа в "гибридной" войне? С моей точки зрения это принятие решений, которые дают эффект опережающего экономического развития по отношению к "гибридному" противнику. Что бы, через какой то промежуток выявилась очевидная разница, например "ФРГ-ГДР". Если по факту не будет опережающего развития, то будет, то же "ФРГ-ГДР" с точностью до наоборот.
nik1
 
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