У жовтні-листопаді українці почали активніше позбуватися своїх автомобілів на європейській реєстрації
Дивися повний текст Українці почали позбуватися своїх єврономерів.
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:38
Українці почали позбуватися своїх єврономерів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Українці почали позбуватися своїх єврономерів.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:38
Интересно, как выглядит сделка купли-продажи автомобиля где продавец не является владельцем.
Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:44
Re: Українці почали позбуватися своїх єврономерів
Volkswagen Passat – $2 500.
Mercedes-Benz E-класу – $4 386.
Audi A4 – $3 486.
Renault Laguna – $2 234.
Opel Vectra – $1 629.
это средняя цена?!!! боюсь подумать что там за средний возраст - 20 лет?!!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
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