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Українці почали позбуватися
своїх єврономерів

Українці почали позбуватися своїх єврономерів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:38

Українці почали позбуватися своїх єврономерів

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні-листопаді українці почали активніше позбуватися своїх автомобілів на європейській реєстрації

Дивися повний текст Українці почали позбуватися своїх єврономерів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:38

Интересно, как выглядит сделка купли-продажи автомобиля где продавец не является владельцем.
Nickoss1
 
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 12:44

Re: Українці почали позбуватися своїх єврономерів

Volkswagen Passat – $2 500.

Mercedes-Benz E-класу – $4 386.

Audi A4 – $3 486.

Renault Laguna – $2 234.

Opel Vectra – $1 629.

это средняя цена?!!! боюсь подумать что там за средний возраст - 20 лет?!!
...., тоже люди, то есть склонны к невнимательности, глупости, лжи и жадности.
Kripo
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 15:51

Nickoss1 Можете попробовать купить такое авто и сразу узнаете.
Omega
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Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 19:11

  Kripo написав:Volkswagen Passat – $2 500.

Mercedes-Benz E-класу – $4 386.

Audi A4 – $3 486.

Renault Laguna – $2 234.

Opel Vectra – $1 629.

это средняя цена?!!! боюсь подумать что там за средний возраст - 20 лет?!!

Да нет, годовалые.
Просто у европи машины очень дешевые 8)
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 гру, 2018 12:32

  Kripo написав:Volkswagen Passat – $2 500.

Mercedes-Benz E-класу – $4 386.

Audi A4 – $3 486.

Renault Laguna – $2 234.

Opel Vectra – $1 629.

это средняя цена?!!! боюсь подумать что там за средний возраст - 20 лет?!!


Та вы не поняли 8)
Видите, перед цифрой минус стоит? Это столько приплачивают, что б забрали :mrgreen:

Думаю у авторазборок скоро начнутся горячие деньки 8)
EKO
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