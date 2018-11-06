RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Максим Березкін ініціює
створення швидкої юридичної...

Максим Березкін ініціює створення швидкої юридичної...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:26

Максим Березкін ініціює створення швидкої юридичної...

Пропонуємо до обговорення:
Останнім часом все більше зростає кримінальне переслідувОстаннім часом посилюється кримінальне переслідування бізнесу з боку правоохоронних органів. На практиці від незаконних дій силових структур потерпає катастрофічна кількість підприємців.а практиці від незаконних дій силових структур потерпає катастрофічно велика кількість підприємців.

Дивися повний текст Максим Березкін ініціює створення швидкої юридичної допомоги бізнесменам.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 85894
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 121 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:26

іще один "вийде сухим з води".
Щось стало не файно на душі.
jeugen
Аватар користувача
 
Повідомлень: 116
З нами з: 08.08.18
Подякував: 13 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Максим Пархоменко: нові правила розмитнення для...
R2 » Пон 19 лис, 2018 11:58
6 243
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 09:49
jeugen
Президент ініціює збільшення видатків на інклюзивну...
R2 » Пон 12 лис, 2018 16:18
2 96
Переглянути останнє повідомлення
Вів 13 лис, 2018 00:05
antey1969
Максим Пархоменко: зарплати до «польського рівня». Про...
R2 » П'ят 02 лис, 2018 11:20
4 206
Переглянути останнє повідомлення
Вів 06 лис, 2018 01:08
lite

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (21430)
30.11.2018 14:00
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.