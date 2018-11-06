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Максим Березкін ініціює створення швидкої юридичної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:26
Пропонуємо до обговорення:
Останнім часом все більше зростає кримінальне переслідувОстаннім часом посилюється кримінальне переслідування бізнесу з боку правоохоронних органів. На практиці від незаконних дій силових структур потерпає катастрофічна кількість підприємців.а практиці від незаконних дій силових структур потерпає катастрофічно велика кількість підприємців.
Дивися повний текст Максим Березкін ініціює створення швидкої юридичної допомоги бізнесменам
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Додано: П'ят 30 лис, 2018 13:26
іще один "вийде сухим з води".
Щось стало не файно на душі.
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