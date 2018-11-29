Уплата и погашение долгов по просроченным отчетам ФОП

Возникла такая ситуация:
- было открыто ФОП (1998-1999), работало какое-то время
- было заброшено, деятельность не велась, с какого-то периода и отчеты не сдавались (никакие).
- приходили из налоговой (лет 10 назад), попросили что-то подписать, мол сами закроем (было давно, уже не помню подробностей).
- сейчас возникла необходимость в открытии ФОП, и как оказалось мое старое ФОП не закрыто, его просто не было в базе регистратора.
При первой консультации подсказали, как только начнешь работать, сразу пришлют к оплате долг с пеней и штрафом за не сдачу (или не уплату) платежей по открытому ФОП, и сумма там будет не маленькая.
Как быть и как разрешить ситуацию с минимальными потерями.
В тот период никакой деятельности ФОП не вело (я даже не знал что оно еще есть).